William Carvalho: «Jogo bem conseguido na nossa parte»

William Carvalho considerou um "jogo bem conseguido" de Portugal na goleada imposta à República Checa, por 4-0, em Praga. Ao Canal 11, o médio destacou, em concreto, a primeira parte da Seleção Nacional

"Não digo perfeita mas foi um jogo bem conseguido na nossa parte. Na primeira parte fomos muito superiores, na segunda baixámos um bocado o bloco, mas é normal, eles também jogam. Conseguimos o nosso objetivo que era ganhar. E agora é pensar no jogo com Espanha", começou por dizer o médio do Betis.

Golos do Dalot inesperados?



"É verdade que os defesas não marcam muitos golos mas ele tem trabalhado bem e teve muito mérito nos dois golos"

Espanha perdeu e Portugal subiu ao primeiro lugar. Muda a forma como vão abordar o próximo jogo?



"Não. Em todos os jogos que entramos é para ganhar e vai ser igual no próximo. Vamos descansar e na terça-feira faremos o possível para ganhar".