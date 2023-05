Capitão nigeriano 'inventou' clube para jogar no Mundial de Sub-20

É habitual os torneios internacionais dos escalões inferiores darem histórias insólitas para contar e a mais recente, vinda do Mundial de Sub-20, entra certamente para o topo. Tanto no aspeto de insólito, mas também pela polémica que está a criar. Tudo porque está a dar que falar nos últimos dias na imprensa internacional o facto de Daniel Bameyi, capitão da Nigéria no torneio, surgir registado na prova como jogador de uma equipa que simplesmente... não existe.O emblema em causa é o Yum Yum FC, um clube supostamente sedeado em Abuja, mas que na Nigéria ninguém conhece ou ouviu falar. O portal 'Own Goal Nigeria' fez até uma profunda investigação para perceber que clube era este, mas a conclusão foi a acima referida: não existe.O mais insólito (e polémico, claro está) é que Bameyi é não só o capitão da seleção nigeriana neste torneio - fez todos os jogos até ao momento -, como também até já é internacional A pelo país, pese embora ter apenas 17 anos. Diz-se na Nigéria que esta incrível carreira internacional se deve ao poder do seu empresário, que fez de tudo para conseguir colocar o seu jogador na equipa nacional e na montra internacional.O mesmo 'Own Goal Nigeria' lembra que Bameyi nem era o melhor jogador da seleção de Sub-20 que se qualificou para este Mundial na CAN da categoria, nem tão pouco titular indiscutível na posição de origem (defesa central). Ainda assim, ao ser confrontado com a situação, o técnico Ladan Bosso saiu em defesa das suas escolhas e justificou. "Escolhi-o porque é um grande defesa, há jogadores do mesmo nível, mas tenho de escolher aqueles que confio".E assim deverá continuar no Mundial que decorre na Argentina. A menos que a FIFA intervenha...