Jogador iraquiano acusado de abuso: gritos da vítima alertaram funcionários do hotel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mundial de sub-20 arranca este sábado na Argentina, mas já há um escândalo sexual a ensombrá-lo. Segundo o 'Olé', um jogador da seleção do Iraque foi acusado de abuso sexual a uma funcionária do hotel onde a equipa está hospedada.No relatório da polícia de La Plata, entretanto divulgado, lê-se que a mulher diz ter sido "tocada nas partes íntimas sem consentimento", tendo os gritos da vítima alertado os funcionários do hotel.A FIFA ainda não reagiu ao incidente.