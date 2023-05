Mundial Sub-20: De Portugal viajam Tanlongo e Kim Yong-Hak até à Argentina

Mateo Tanlongo, médio argentino que atua no Sporting, e Kim Yong-Hak, avançado sul-coreano do Portimonense, são os futebolistas que atuam em Portugal e que estão na lista oficial de convocados para o Mundial'2023 de Sub-20, divulgou esta sexta-feira a FIFA.

Tanlongo está entre os 21 selecionados da Argentina, país organizador da competição, que vai decorrer de 20 de maio a 11 de junho.

O médio de 19 anos chegou ao Sporting durante a reabertura de mercado de janeiro e leva 14 jogos pelos leões, grande parte como suplente utilizado.

Por seu lado, Kim Yong-Hak foi convocado pela Coreia do Sul, atual vice-campeã, apesar de ter apenas três jogos pela equipa principal do Portimonense esta temporada.

O avançado de 19 anos está na equipa algarvia desde 2021/22 e tem sobretudo sido utilizado na equipa de sub-23.

A Ucrânia, detentora do título desde 2019 (a edição de 2021 foi cancelada devido à pandemia da covid-19), está ausente da competição.

A Argentina é recordista de títulos, com seis, seguido do Brasil, com cinco, e de Portugal e Sérvia, ambos ausentes desta edição, com dois.