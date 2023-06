Uruguai e Itália na final do Mundial sub-20 na Argentina

O Uruguai venceu na quinta-feira Israel nas meias-finais do Campeonato do Mundo sub-20, por 1-0, e Itália bateu a Coreia do Sul, por 2-1, e vão defrontar-se no domingo na final da competição.

No primeiro jogo das meias-finais, um golo solitário de Anderson Duarte, aos 61 minutos, foi suficiente para manter o sonho vivo dos uruguaios, que vão agora encontrar a seleção italiana no jogo decisivo em Buenos Aires, na Argentina.

Já o embate entre Itália e Coreia do Sul foi decidido só nos últimos minutos do encontro, depois de os transalpinos terem inaugurado o marcador aos 14 minutos, por Cesare Casadei, mas, aos 23, Lee Seung-Won, empatou de penálti, e foi só aos 86 que chegou o golo da vitória dos europeus, graças a Simone Pafundi.

O Uruguai vai disputar a terceira final de um Mundial de sub-20, depois das derrotas frente à Argentina (1997) e com a França (2013), enquanto a Itália vai estar pela primeira vez no jogo decisivo.

Israel e a Coreia do Sul vão defrontar-se também no domingo, no jogo que vai decidir quem fica com o lugar mais baixo do pódio.