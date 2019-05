África do Sul-Portugal, em direto

Kubheka, Abrahams, Mabiliso, Gcaba, Mkhuma, Appollis, Leshabela, Monyane, Mkhize, Kodisang e Moloisane.João Virgínia, Thierry Correia, Diogo Queirós, Diogo Leite, Rúben Vinagre, Florentino, Gedson, Nuno Santos, Trincão, Jota e Rafael Leão.- "Vamos para vencer, só assim não dependemos de ninguém", frisou o selecionador nacional, realçando que é neecssário ter "mais eficácia" do que a revelada na partida com a Argentina.- A equipa de Hélio Sousa está no terceiro posto do Grupo F com três pontos. Acima estão Coreia do Sul com a mesma pontuação e Argentina com seus pontos. Abaixo está a seleção sul-africana, ainda sem qualquer ponto somado.- Portugal chega à última jornada do Campeonato do Mundo de sub-20 ainda sem o passaporte para os oitavos-de-final, mas basta uma vitória frente à África do Sul para garantir a passagem, dado que passam os dois primeiros classificados de cada grupo e ainda os quatro melhores terceiros.