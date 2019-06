Colômbia e Itália apuradas para os quartos de final

As seleções da Colômbia e da Itália passaram este domingo aos quartos de final do Mundial de sub-20, ao eliminarem nos 'oitavos' a Nova Zelândia e a Polónia, respetivamente.Os sul-americanos necessitaram de um prolongamento e da série final de penáltis, que venceram por 5-4, para eliminar os neozelandeses, depois de um empate a um golo no final do tempo regulamentar.A primeira equipa a marcar foi a Colômbia, por Andres Reyes, logo aos 11 minutos, mas a Nova Zelândia empatou aos 35, por Elijah Just.A seleção colombiana falhou os dois primeiros penáltis da série final, ao invés dos neozelandeses, mas ainda foi a tempo de vencer por 5-4 e apurar-se para os quartos de final, nos quais defrontará a Ucrânia ou o Panamá, na próxima sexta-feira.No outro jogo dos oitavos de final, um penálti transformado pelo dianteiro Andrea Pinamonti, aos 38 minutos, por uma mão dentro da área de um defesa polaco, deu a vitória à Itália sobre a seleção anfitriã, a Polónia, e o passaporte para os quartos de final da competição.A Itália, terceiro classificado no último Mundial de sub-20, na Coreia do Sul, geriu com frieza e calculismo a vantagem perante uma Polónia que não teve soluções para ultrapassar a organização defensiva dos transalpinos, acabando por ser eliminada nos oitavos de final, longe das meias-finais que alcançou em 1979 e 1983, os seus melhores registos.A seleção italiana defronta na próxima sexta-feira, em Tychy, nos quartos de final o vencedor do embate entre a Argentina e o Mali, dos 'oitavos'.