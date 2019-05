Diogo Dalot e a eliminação do Mundial Sub-20: «Temos muito futuro pela frente»

Diogo Dalot lamentou que Portugal tenha sido eliminado do Mundial Sub-20 depois do empate com a África do Sul."Saímos desiludidos por não termos feito mais. Merecíamos e trabalhámos para isso, mas não tivemos competência para o conseguir. Resta-nos olhar para a frente. Temos muito futuro pela frente. Ninguém nos pode tirar o que conquistámos até aqui. Pelas oportunidades que criámos e que os adversários não tiveram contra nós, acabámos por ser menos competentes na finalização e, quando isso acontece, há muito pouco a dizer", referiu."Nem tudo foi mau. Começámos o Mundial a vencer, apesar de não ter sido o nosso melhor jogo [com a Coreia do Sul]. Fizemos um bom jogo com a Argentina, mas não conseguimos materializar o que produzimos e, hoje, mais uma vez, criámos oportunidades, mas a bola acabou por não entrar. É uma desilusão para nós", concluiu.