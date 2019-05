Hélio Sousa aponta irregularidades nos dois golos da Argentina a Portugal

Mundial sub-20: o polémico segundo golo da Argentina diante de Portugal



Hélio Sousa, selecionador nacional de sub-20, lamentou a falta de eficácia dos seus pupilos na derrota de Portugal diante da Argentina (2-0), na 2.ª jornada da fase de grupos do Mundial, criticando ainda a arbitragem."Este jogo voltou a ser como o primeiro. Não tivemos competência nas situações de finalização para expressar a superioridade que tivemos no jogo. O primeiro golo é precedido de falta, o segundo parece ser obtido claramente em fora de jogo e isso faz diferença numa competição dessas. Tivemos uma entrega extraordinária e enorme qualidade, contra um adversário que tem jogadores de dimensão muito boa. Foi um excelente jogo, mas faltou-nos competência para expressar a qualidade que tivemos", começou por dizer o treinador."A vitória dava-nos a passagem aos oitavos de final e o empate era um resultado que também dava outras perspetivas. Continuamos a depender de nós para terminar com seis pontos e conseguir alcançar a próxima fase. Tentámos tudo e de todas as maneiras. Criámos inúmeras situações. Faltou-nos capacidade para, no momento da finalização, no último passe, criar melhores condições para finalizar as jogadas que criámos. Estamos todos desiludidos e frustrados por não termos conseguido o resultado que queríamos, mas faz parte. As derrotas doem, moem, mas a diferença vê-se na forma como saímos delas", finalizou Hélio Sousa.