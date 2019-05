Hélio Sousa: «Estamos todos muito tristes, desiludidos»

Hélio Sousa reconheceu que a eliminação de Portugal do Mundial Sub-20 é uma "desilusão grande"."Não fomos suficientemente capazes e competentes para estarmos na fase seguinte. Tivemos algumas contrariedades nos dois primeiros jogos, que poderiam ter dado um resultado diferente. A perspetiva dos golos era importante para este jogo. Tivemos todas condições para ganhar este jogo, criámos inúmeras situações e voltámos a não ser eficazes. Podíamos ter feito o 2-0 na primeira parte e não estar sujeitos a uma bola parada ou a um canto da África do Sul. Estamos todos muito tristes, desiludidos. Tínhamos condições para mais, mas não fomos capazes", disse."Estes jogadores são excelentes futuros homens e atletas, e têm todas condições para terem um futuro de excelência. Foram inexcedíveis. Só temos de louvar o empenho destes jogadores. É uma desilusão grande", prosseguiu o selecionador nacional.Hélio reforçou os elogios aos jogadores. "Nunca subestimámos os adversários. Nunca aconteceu no passado, nem acontecerá. Tínhamos um dos grupos mais difíceis e os resultados comprovam isso. Sabíamos que seria muito equilibrado e que teríamos de ser muito fortes. Não há nada a apontar a estes jogadores. Nunca nos refugiamos na falta de sorte. Baseamos o nosso trabalho na capacidade e competência. Esta equipa sempre trabalhou e jogou dento desta identidade e sempre conseguiu os objetivos dessa forma."