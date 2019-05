Hélio Sousa: «Poderá haver acertos na equipa para nos tornar mais fortes»

A Seleção Nacional sub-20 jogo esta sexta-feira, diante da África do Sul (19h30), o futuro no Mundial da categoria. Hélio Sousa assume que a equipa tem "todas as condições" para vencer o jogo, apesar de reconhecer que, para tal, é preciso mostrar "mais eficácia" que aquela que ficou patente frente à Coreia do Sul e Argentina."Como sempre, vamos procurar a vitória, só assim não dependemos de ninguém. Conseguindo-o estaremos na próxima fase. Frente à Argentina fomos superiores em todos os dados estatísticos, só não estamos a ser competentes no momento de encontrar o nosso colega em melhor posição para finalizar", sublinhou."Com este grupo, é muito raro o jogo em que ficámos a zeros. No último Europeu fizeram 17 golos em cinco jogos... Temos tido algum défice. mas temos jogadores capazes de criar situações de finalização", vincou o técnico, de 49 anos, recordando que o 1º lugar do grupo "ainda é possível", ainda que para tal fosse necessária "uma conjugação grande de resultados".Após a derrota contra os sul-americanos, tanto Jota como Diogo Dalot afirmaram que os golos "são como o 'ketchup', basta o primeiro aparecer", recordando uma carismática frase de... Cristiano Ronaldo. Ora, para que essa garrafa se abra, Hélio assume que o onze dos últimos dois jogos pode sofrer alterações. "É possível, é uma competição longa. Poderá certamente haver alguns acertos na equipa para nos tornar mais fortes", atirou.Em relação ao adversário em mãos, o setubalense alerta para o "futebol mais direto" dos sul-africanos, algo que Portugal não enfrentou nos últimos dois jogos. "É uma equipa com argumentos. Cada livre que cobram, mesmo no seu meio-campo, é uma bola para ser metida na área. Uma vitoria sobre nós também lhes pode dar a oportunidade de serem terceiros classificados. Vão-nos trazer problemas, mas temos todas as capacidades para saírmos vencedores em todos os jogos que disputarmos neste Mundial", rematou.