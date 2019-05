Lágrimas de desilusão mas de confiança no futuro

Depois da precoce eliminação não havia, naturalmente, muito a dizer. No entanto, a esperança no futuro foi uma mensagem em comum no discurso dos jogadores sub-20 portugueses. "É uma grande desilusão. Pecámos em alguns detalhes e isso foi prejudicial. Só temos de levantar a cabeça porque todos deram o máximo. Já estamos a pensar no futuro, que de certeza vai ser risonho para todos os que aqui estão", sublinhou o capitão Diogo Queirós, cujas palavras foram corroboradas por Diogo Dalot, tendo o lateral – que ontem foi suplente não utilizado – recordado o passado de glória desta geração.





"Merecíamos passar, mas não tivemos competência para o conseguir. Resta-nos olhar para o que aí vem. Temos muito futuro pela frente. Ninguém nos pode tirar o que já conquistámos", apontou.Também João Virgínia, totalista na baliza, assumiu a "enorme mágoa" da comitiva, mas desde já apontou ao próximo objetivo. "Não se pode dizer que é o adeus desta geração. Temos o Europeu de sub-21 daqui a dois anos", finalizou.