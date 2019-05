Mundial Sub-20: Portugal-Argentina, em direto

Jota tira um adversário pela frente e invade a área argentina. O remate, embora violento, foi contra o guarda-redes argentino, que cedeu canto para PortugalBarco tenta surpreender João Virgínia, de livre direto, à entrada da área mas a direção do remate não foi famosaDiogo Dalot conduziu a bola, fez a entrega para Gedson, que rematou à entrada da área mas falhou o alvo por muito poucoNa resposta, Rafael Leão consegue espaço à frente da área argentina e rematou, rasteiro, para grande defesa de RoffoA Argentina está claramente melhor na partida, com grande qualidade do plano atacante e a colocar em diversos momentos a defesa portuguesa em sentidoBarco tem uma grande arrancada pela esquerda mas Diogo Queirós cortou para cantoCruzamento de Jota para Trincão, na área rival, mas a defesa argentina cortou sem grande dificuldadeNovo canto para os argentinos, que assumiram as rédeas da partida e encostaram a formação portuguesa à sua balizaLivre indireto para os argentinos, corte da defesa portuguesa. Na recarga, a Argentina ganhou um pontapé de cantoBoa jogada individual de Rafael Leão termina com um cruzamento traiçoeiro para a baliza de Roffo. O guarda-redes argentino amarrou com segurançaPrimeiro canto a favor da Seleção portuguesa. Na sequência, Jota esteve próximo do golo mas falhou por completo o remate ao 2º posteArranca a partida: Roffo; Pérez, Ortega, Mura e Álvarez; Gaich, Moreno e Medina; Vera, Urzi e Barco;: João Virgínia; Diogo Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite e Rúben Vinagre; Florentino Luís, Gedson e Miguel Luís; Trincão, Jota e Rafael Leão;O arranque de partida, no Estádio Miejski, em Bielo-Biala, está agendado para as 17 horas e vai ser arbitrada pelo americano Ismail Elfath.Também Gedson manifestou-se confiante para a partida. "Posso dizer que estou no melhor momento da minha carreira, por tudo o que aprendi. Agora olho para esta competição da melhor forma", explicou o centro-campista. "Obviamente que queremos ganhar mas não podemos pensar já na final sem primeiro alcançarmos os nossos objetivos, passo a passo", resumiu.Na antevisão da partida, o selecionador nacional disse tratar-se de "uma final". "A Argentina é uma das equipas mais fortes deste grupo. Vêm de uma vitória, tal como nós. Sabemos que um novo triunfo neste jogo nos dará uma vantagem grande para conseguir o apuramento para a próxima fase", destacou Hélio Sousa, que elogiou a formação sul-americana. "Eles têm muita raça e entrega máxima na disputa de qualquer bola, com excelente executantes individuais e grande dinâmica coletica."A Argentina deve apresentar-se com Roffo; Weigandt, Pérez, Medina e Ortega; Vera, Ferreira e Almendra; De la Vega, Barco e Álvarez.Portugal deve alinhar com Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite e Rúben Vinagre; Florentino Luís, Gedson e Miguel Luís; Trincão, Jota e Rafael Leão.Boa tarde, a Seleção portuguesa sub-20 cumpre esta tarde o 2º jogo da fase de grupos do Mundial sub-20, que decorre na Polónia. Depois da vitória sobre a Coreia do Sul na jornada inaugural (1-0, golo de Trincão), a formação de Hélio Sousa defronta a Argentina, o adversário mais complicado para o apuramento para os oitavos-de-final da prova.