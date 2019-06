Sportinguista Gonzalo Plata conquista bronze na Polónia

O Equador venceu esta sexta-feira por 1-0 a Itália, graças a um golo de Richard Mina no prolongamento, e arrecadou o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Sub-20, que se disputa na Polónia.Após 90 minutos em branco em Gdynia, as duas formações tiveram de disputar o tempo extra, no qual Richard Mina marcou o único tento da partida, aos 104 minutos, dando a melhor sequência a um livre.Contudo, os italianos podem queixar-se da própria ineficácia, já que, pouco antes, Marco Olivieri falhou uma grande penalidade, aos 95 minutos, que colocaria os transalpinos em vantagem.O Equador, que contou com o sportinguista Gonzalo Plata a tempo inteiro e que dominou grande parte do encontro, conquistou o último lugar do pódio, concluindo a melhor participação de sempre num Mundial de sub-20.A final do Campeonato do Mundo de sub-20 está marcada para sábado, em Lodz, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), num encontro que vai opor a Ucrânia à Coreia do Sul.