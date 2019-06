Ucrânia vence Itália e apura-se para a final

A Ucrânia garantiu esta terça-feira a presença na final do Campeonato do Mundo de sub-20 em futebol, que decorre na Polónia, ao vencer a Itália por 1-0.





Um golo de Buletsa, aos 65 minutos, permitiu aos ucranianos assegurar pela primeira vez no seu historial a presença na final da prova, seleção que nunca tinha passado dos oitavos de final nas três edições anteriores em que participou, enquanto a Itália vai pela segunda vez consecutiva disputar o encontro de atribuição do terceiro lugar.Na final, a Ucrânia vai defrontar o vencedor da outra meia-final, que opõe ainda hoje o Equador à Coreia do Sul, que foi adversária de Portugal na primeira fase da prova.