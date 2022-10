António Costa elogia candidatura ao Mundial'2030: «Queremos um campeonato para a paz»

Já demonstrámos capacidade para organizar eventos de primeira linha. Portugal e Espanha estão prontos para receber, juntamente com a Ucrânia, o Mundial de Futebol de 2030. Queremos um campeonato para a paz, mostrar o melhor do desporto, mas também os melhores valores da Europa. — António Costa (@antoniocostapm) October 5, 2022

Portugal e Espanha confirmaram esta quarta-feira a candidatura ao Campeonato do Mundo de futebol de 2030 na companhia de Ucrânia, que também será um dos países organizadores. O Primeiro-ministro português, António Costa, reiterou a prova que se espera de ser "para a paz" exaltou a capacidade lusa de organizar grandes eventos."Já demonstrámos capacidade para organizar eventos de primeira linha. Portugal e Espanha estão prontos para receber, juntamente com a Ucrânia, o Mundial de Futebol de 2030. Queremos um campeonato para a paz, mostrar o melhor do desporto, mas também os melhores valores da Europa", frisou Costa numa mensagem partilhada através do Twitter e partilhada pelo homólogo espanhol, Pedro Sánchez.