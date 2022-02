Candidatura de Portugal e Espanha para a realização do Mundial'2030 passa a ser a única europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A candidatura de Portugal e Espanha para a realização do Mundial'2030 parece estar bem encaminhada, uma vez que mediante a desistência do Reino Unido, que se juntou à Irlanda para organizar o Euro'2028, passou a ser a única proposta europeia.Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, já tinha garantido que seria necessária uma candidatura sólida e que, a partir daí, o apoio seria "total". Segundo a 'Marca', que destaca os esforços de Fernando Gomes, presidente da FPF, e Luis Rubiales, da espanhola, as federações árabes também terão aprovado a candidatura ibérica, uma vez que a Supertaça de Espanha se realizou precisamente na Arábia Saudita.De resto, Argentina, Paraguai e Uruguai, para além de uma nação asiática e outra africana, também já terão confessado a intenção de apresentar uma candidatura que, por enquanto, não foi tornada oficial.