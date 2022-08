CONMEBOL quer manter mesmo formato de qualificação para Mundial'2026

A Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL) votou esta terça-feira a favor da manutenção do atual formato de qualificação para o campeonato do mundo de 2026, com as 10 nações a jogarem entre si duas vezes.



A decisão foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da CONMEBOL, na segunda-feira, e hoje anunciado, sendo agora transmitida à FIFA, que pretende reformar o apuramento neste continente.

Em 2026, o Mundial organizado por Canadá, Estados Unidos e México terá 48 participantes, contra 32 na edição deste ano, para a qual se apuraram quatro nações sul-americanas de forma direita, colocando outra num playoff intercontinental.

Para 2026, serão seis as vagas diretas, com o sétimo a competir no playoff, mas a FIFA pretende que as nações sejam divididas em dois grupos de cinco países, jogando um mínimo de 10 jogos cada, apurando-se os dois primeiros de cada 'poule' de forma direta, com terceiros e quartos a defrontarem-se por mais dois lugares, e uma nova eliminatórias entre os perdedores.

Para o Mundial2022, no Qatar entre 20 de novembro e 18 de dezembro, apuraram-se Brasil, Argentina, Equador e Uruguai, de forma direta, com o Peru a perder o playoff intercontinental com a Austrália.