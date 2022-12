Dos "dois lados com 24 equipas" aos "16 grupos de três": Wenger explica como pode ser o Mundial'26

O próximo Mundial em 2026 vai ser jogado nos Estados Unidos, México e Canadá e vai contar pela primeira vez com 48 seleções, um aumento de 16 equipas face ao modelo atual. O formato da competição ainda não está definido, mas há três propostas em avaliação."Podem ser 16 grupos com três equipas, podem ser 12 grupos com quatro equipas cada um, ou talvez dividir em dois lados com 24 equipas. Quem vai decidir isso é o Conselho [da FIFA] no próximo ano", revelou o francês Arsène Wenger, diretor do Departamento de Desenvolvimento do Futebol Mundial da FIFA, numa conferência de imprensa em Doha.Wenger sugeriu ainda que a má prestação da Alemanha se deveu ao foco "nas manifestações políticas e não na competição."