Fernando Santos e a chamada de Nuno Mendes: «Tem a apetência ofensiva que precisamos»

Fernando Santos justificou a chamada de Nuno Mendes, elogiando a forma como o jovem jogador do Sporting tem vindo a atuar. E não tem dúvidas que o defesa vai adaptar-se ao estilo de jogo da Seleção principal.



"Na Seleção de sub 21 jogava assim. Vinha a ser titular e por isso vai adaptar-se. Tem qualidade e características boas para a minha equipa. Mostra que tem a apetência ofensiva que precisamos e é forte defensivamente. Jogar a cinco é diferente de jogar a quatro. É preciso ter em mente isso. Os jogadores têm essa capacidade de mudar o chip. Esquecerem tudo o que fazem no clube e chegar aqui e respeitar a identidade de jogo da Seleção. Depois fazem o contrário. Temos tido a felicidade de os jogadores terem essa capacidade. Com o Nuno Mendes, tendo esta experiência dos sub 21, não vamos ter esse problema", referiu o técnico.