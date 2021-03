Fernando Santos: «Europeu não vai entrar agora no pensamento dos jogadores nem no meu»

Fernando Santos sabe que os adeptos podem estar com a cabeça no Europeu, mas o selecionador quer os jogadores focados nos jogos de apuramento para o Mundial de 2022, que vão disputar este mês.





"Queria dar os parabéns aos atletas medalhados no Campeoanto da Europa de atletismos e à Seleção de andebol, além de não deixar de congratular o que o FC Porto fez na Liga dos Campões. Teria que agradecer a todos e sempre o fiz de forma genérica. Fico contente de eles jogarem e assim serem opção para a Seleção. Agradeço a todos."Vamos disputar o apuramento para o Campeonato do Mundo, não são jogos particulares, vamos ter uma jornada tripla fundamental e estes jogos são importantíssimos. Há vários jogadores que podiam estar aqui, mas neste momento estas são as minhas opções.""Só temos uma competição não temos duas. Lá para maio falamos sobre o Europeu. É a primeira vez que temos três jogos a valer pontos, temos de estar focados em ter os jogadores frescos. São jogos fundamentais para o apuramento. O Europeu não tem nada a ver com isto. Aqui não vai estar no pensamento dos jogadores nem no meu. No Europeu já la estamos. É uma anormalidade, sim, mas não vale a pena encontrar desculpas. Não pode haver outro foco e sei que isso vai ser assim.""Não tem nada a ver com o Campeonato da Europa, zero. Não há reta de lançamento. É uma convocatória para estes três jogos. É sempre discutível [as opções], a mim compete-me procurar construir o melhor grupo. Tenho a sorte de ter um leque alargado por onde escolher. Quando falarmos da outra prova, abordaremos o tema porque são diferentes. No Europeu teremos mais dias para trabalhar."