Gilberto Silva descreve sensação de vencer um Mundial: «Erguer esta taça é a conquista de uma vida»

Troféu do Mundial passou por Lisboa: veja as imagens

O troféu de campeão do Mundo de futebol de seleções da FIFA, composto por 6,412 quilogramas de ouro, está em Portugal e aterrou esta quinta-feira no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, trazido pelo brasileiro Gilberto Silva, que o conquistou com a seleção canarinha em 2002, na competição organizada por Coreia do Sul e Japão.O antigo médio brasileiro descreveu a sensação de poder levantar o troféu mais desejado a nível mundial. "Só vos digo que erguer esta 'copa' é a conquista de uma vida! É verdade que já lá vão 20 anos e que fomos a última seleção sul-americana a levantar este troféu, por isso sei bem a alegria de o levantar. Mas também fiz parte da seleção no Mundial'2006 e Mundial'2010 e conheço bem a frustração e a deceção. Tem havido muita desilusão no Brasil nas últimas duas décadas", admitiu Gilberto Silva, acerca do sonho brasileiro do 'hexa', depois do 'penta' em 2002 (a juntar aos títulos do Brasil em 1958, 1962, 1970 e 1994).A chave do sorteio ditou que Portugal e Brasil poderão encontrar-se nos oitavos-de-final da competição (basta uma das equipas vencer o respetivo grupo e a outra terminar no 2.º lugar do respetivo grupo). Questionado sobre esse possível duelo, o antigo atleta responde assim: "Vou torcer pelo Brasil, naturalmente, mas com grande carinho por Portugal, e que seja um grande espetáculo. O Mundial é uma prova díficil onde muitas seleções são candidatas e favoritas."Importa referir que Gilberto Silva esteve sempre acompanhado por Rui Serpa e Ana Cláudia Ruiz, da Coca-Cola, além dos inúmeros militares presentes na cerimónia.