Infantino quer 48 equipas em 2022

Gianni Infantino quer adotar o novo modelo do Mundial, com 48 seleções, já em 2022, na prova que vai decorrer no Qatar. No entanto, o presidente da FIFA reconhece que as possibilidades de ver concretizado o seu desejo "são pequenas". É que o país organizador planeou a competição para 32 equipas e alternativa seria atribuir jogos a nações vizinhas, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrain, que cortaram ligações há mais de um ano com o Qatar e, inclusivamente, impuseram um bloqueio de fronteiras.

Ainda assim, Infantino mantém a esperança. "Talvez o futebol seja uma forma de construir pontes [...]. Há relações diplomáticas complicadas, mas pessoas conversam entre si quando se trata de futebol", apontou o líder da FIFA.

Recorde-se que o alargamento da competição foi aprovado em janeiro de 2017, mas o plano seria apenas colocado em prática no Mundial’2026, organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.