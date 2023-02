João Félix e a ida de Ronaldo para o banco no Mundial: «Achámos um pouco estranho...»

¡Entrevista exclusiva de João Félix con Diario AS!



? El portugués habló sobre la suplencia de Cristiano en la Eurocopa y su marcha a Arabia Saudí pic.twitter.com/RqVZyeNX5k — Diario AS (@diarioas) February 9, 2023

João Félix abordou, em entrevista ao 'AS', a ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr e o facto do português ter assumido o estatuto de suplente durante o Mundial no Qatar, frisando que foi algo que os jogadores da Seleção Nacional acharam "um pouco estranho"."Achámos um pouco estranho, não é normal o Cristiano que conhecemos estar no banco [de suplentes]. Foi a opção do mister [Fernando Santos], é o mister que decide. O Cristiano reagiu muito bem a isso e a reação dele muito boa para nós, porque nos transmitiu a ideia de que estávamos todos juntos e que íamos ajudar-nos em tudo", começou por dizer, antes de falar sobre a transferência do avançado para o Al Nassr."Na Europa não tem mais nada para ganhar, escreveu o seu nome na história, e agora vai escrever esse nome na história da Arábia Saudita. Que tudo lhe corra muito bem e que continue a ser o Cristiano", acrescentou.Questionado se CR7 vai marcar presença no próximo Europeu, em 2024, Félix disse ser uma possibilidade. "Acredito que sim, mas perguntem-lhe...", rematou.