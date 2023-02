Martínez revela o que disse a Messi: «Espero que não seja o teu último Mundial»

Emiliano Martínez expresso um desejo a Lionel Messi depois de conquistado o primeiro Mundial da carreira para ambos. O guarda-redes da Argentina disse ao capitão da Argentina para"Eu disse-lhe depois da final: 'Espero que não seja o teu último Mundial'. Custou tanto ganhar títulos com a seleção e agora que vencemos três seguidos tens de continuar a tentar. Uma vez que as portas se abriram, deves seguir a caminhar pelo túnel. Eu acredito que ele tem mais para dar", vincou o guardião, considerado o melhor na posição no Qatar'2022, em declarações à ESPN.No caso de jogar o Mundial'2026, Messi fá-lo-ia com 39 anos.Apesar da importância de Messi, 'Dibu' considerou que Ángel Dí María foi o jogador determinante para a conquista da Copa América, Finalíssima e Mundial. "Sim, acho que o Angelito foi o jogador mais decisivo da final. Ele já o havia feito no Maracanã, em Wembley fez uma grande partida e no Mundial ele estava lesionado na meia-final ou foi um pouco tocado, mas a forma como jogou a final, a verdade é que estarei eternamente grato ao Angelito pela forma como jogou numa final de Mundial", frisou Martínez.