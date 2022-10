Oficial: Ucrânia junta-se à candidatura ibérica para o Mundial'2030

A Ucrânia vai juntar-se a Portugal e Espanha como um dos países anfitriões na candidatura à organização do Mundial'2030.





A decisão foi anunciada esta quarta-feira, numa conferência de imprensa conjunta dos presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, que contou ainda com a presença de Andriy Pavelko, presidente da federação ucraniana."É uma honra anunciar que Portugal e Espanha incorporaram a Ucrânia na candidatura conjunta ao Mundial 2030. É por isso que aqui estamos hoje", anunciou Fernando Gomes, acrescentando que a ideia teve total apoio por parte da UEFA. "O futebol é muito mais do que futebol. Não seria preciso evocar outra razão para justificar o que nos traz aqui. Futebol é superação, compromisso, resiliência e inspiração", vincou ainda o líder da FPF, acreditando tratar-se de "uma candidatura vencedora".A Ucrânia irá receber jogos da competição e Fernando Gomes vincou que "todos desejamos que em 2030 a guerra tenha terminado". "São 8 anos até lá e queremos que passem depressa no sentido da aproximação dos povos. Serão encontrados caminhos para haver paz na Europa e a Ucrânia ter condições para receber jogos do Campeonato do Mundo", sustentou.

Refira-se que a Ucrânia organizou, em parceria com a Polónia, o Euro'2012, além de ter sediado a final da Liga dos Campeões de 2018, no Estádio Olímpico de Kiev. A escolha dos países organizadores do Mundial'2030 está prevista para o 74.º congresso da FIFA, em 2024.