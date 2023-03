Quase 40 dias de competição, 104 jogos e mais uma eliminatória: assim vai ser o Mundial'2026

O Mundial'2026 vai ser diferente dos anteriores e será o primeiro a ser disputado por 48 seleções. As alterações ao atual formato do Campeonato do Mundo deverão ser aprovadas esta terça-feira no Conselho da FIFA, segundo dá conta o 'The Athletic'.A competição vai passar a ter as referidas 48 seleções - ao invés das habituais 32 - que serão divididas em 12 grupos de quatro equipas. Os dois primeiros de cada agrupamento avançam para a próxima fase, como já é hábito, assim como os oito melhores terceiros classificados. Algo que vai levar então à criação de uma nova eliminatória na fase a eliminar, que antecede os 'oitavos': os 16 avos-de-final.Nesse sentido, o torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, passará a contar com 104 jogos em 39 dias de prova.