Zelensky: «É mais do que um símbolo de fé na nossa vitória comum»

Volodymyr Zelensky saudou esta quarta-feira o simbolismo de vitória, após ter sido conhecido que a Ucrânia vai integrar a candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Mundial'2030.

Esta candidatura "é mais do que um símbolo de fé na nossa vitória comum", escreveu o primeiro ministro ucraniano na sua conta oficial na rede social Twitter, acrescentando que "a Ucrânia vai resistir, prevalecer e ser reconstruída com a solidariedade dos seus parceiros".





The joint bid of Spain, Portugal & Ukraine to host the 2030 FIFA World Cup is more than a symbol of faith in our joint victory. Ukraine will endure, prevail & be rebuilt thanks to the solidarity of its partners. Grateful for the support to & @sanchezcastejon @antoniocostapm