Al Ittihad furioso com Benzema

Os dirigentes do Al Ittihad ficaram furiosos com o comportamento de Karim Benzema, após este retornar a Jeda... 17 dias depois da data combinada com o clube saudita. O estabelecido era o avançado francês ter-se apresentado aos treinos no dia 2 de janeiro, mas não o fez. Em vez disso, o craque de 36 anos estava de férias nas Ilhas Maurícias. A direção do clube, juntamente com o treinador Marcelo Gallardo, irão discutir o futuro do ex-Bola de Ouro, rejeitando a ideia de rescisão de contrato. O avançado francês terá vários clubes interessados, entre eles o Lyon, onde começou a carreira.