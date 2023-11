Al Ittihad sonda Paulo Sousa e Abel Ferreira

Paulo Sousa e Abel Ferreira são nomes em cima da mesa para suceder a Nuno Espírito Santo no Al Ittihad. A imprensa saudita deu ontem conta do interesse do clube de Jedá em Sousa, que está livre desde de que deixou os italianos da Salernitana no mês passado, destacando até que é uma das opções a ganhar mais força entre a direção. Na calha, diz a 'Globo', estará igualmente Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que terá recebido uma sondagem dos sauditas.