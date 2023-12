Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e Pedro Emanuel em ação na Taça da Arábia Saudita

O Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, defronta hoje o Al Shabab em jogo a contar para a King’s Cup. A equipa de Riade venceu (1-0) na ronda anterior o Al Ettifaq e procura agora uma vaga nas meias-finais da prova. O Al Shabab, por sua vez, venceu (2-1) o Al Fateh na eliminatória passada e vai tentar fazer uma surpresa diante do Al Nassr. Quanto à equipa de Jorge Jesus, o Al Hilal recebe o Al Taawoun. O atual detentor da King’s Cup leva 16 jogos consecutivos a vencer e procura conquistar a taça pela terceira vez na sua história. Por último, o Al Khaleej, de Pedro Emanuel, vai medir forças com o Abha. Destacar que estas duas equipas defrontaram-se na passada sexta-feira com a vitória (3-1) a sorrir à equipa do técnico português.