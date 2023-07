Jorge Jesus arranca com goleada

A máquina começou a sofrer afinações, mas já deu uma resposta positiva. O Al Hilal de Jorge Jesus passou com distinção no primeiro particular da pré-temporada, que está a realizar na Áustria, ao golear (6-0) os amadores do Landscron, que militam no 4º escalão daquele país.

Ainda sem os reforços Rúben Neves e Koulibaly, que devem integrar a comitiva a meio desta semana, a formação do técnico português apresentou-se com Carrillo (ex-Sporting e Benfica) entre os titulares e acabou por beneficiar dos golos de Al Shehri, Al Hamdan (2), Al Dawsari, Al Qahtani e Abdullah Radif. Os comandados de Jorge Jesus regressam hoje ao trabalho em solo austríaco e na terça-feira há novo particular, desta feita frente aos eslovenos do Nova Gorika.

Castro estreia-se amanhã

Quem também segue em bom ritmo é o Al Nassr de Luís Castro, que continua o estágio de pré-época no Algarve ainda sem Cristiano Ronaldo e o reforço Brozovic, que devem chegar no decorrer desta semana. O técnico português vai estrear-se amanhã frente ao Alverca, num particular que será disputado no Municipal de Albufeira.