Darwin lamenta fracasso

Darwin Nuñéz veio a terreiro pedir desculpa pela eliminação do Uruguai na fase de grupos do Campeonato do Mundo, após o triunfo (2-0) inconsequente frente ao Gana. “Não merecíamos este final, mas o sonho acabou. Peço desculpa a todo o povo uruguaio”, escreveu o avançado ex-Benfica nas redes sociais. Darwin foi utilizado nos três encontros do Uruguai, mas acabou por se despedir do Qatar sem qualquer golo marcado.

Giménez em maus lençóis

No final do jogo com o Gana, vários jogadores uruguaios ficaram de cabeça perdida. Giménez fez insultos graves à FIFA e terá mesmo agredido um diretor do organismo com uma cotovelada. O caso está a ser analisado e o defesa do At. Madrid arrisca um pesado castigo.