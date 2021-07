Roberto Martínez confirmou que vai manter-se no comando da seleção belga. “Sim, vou continuar como treinador. Fiquei muito desapontado com a eliminação, mas agora já estou a olhar para o Mundial do Qatar e também para a Liga das Nações”, garantiu o técnico espanhol.





Roberto Martínez abordou ainda a eliminação diante de Itália no Euro’2020: “Achamos sempre que podíamos ter feito melhor, mas todas as decisões que tomamos foram tomadas com cuidado, planeadas e refletidas”, referiu o selecionador aos jornalistas.