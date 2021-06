Vertonghen não preocupa

Jan Vertonghen causou alguma preocupação quando deixou o encontro entre Bélgica e Rússia com queixas, mas o central, de 34 anos, estará apto para alinhar pelos diabos vermelhos na partida de amanhã, frente à Dinamarca. O defesa do Benfica acabou por ter uma pequena dor no tornozelo direito, mas é dado como apto pelo departamento médico da seleção.

“Vertonghen está medicamente apto e pode ser opção para o selecionador Roberto Martínez. Não treinou hoje [ontem], por precaução, mas a lesão não é grave e consegue recuperar a tempo”, explicou o médico da seleção belga, Geert Declercq.

Além de Vertonghen, também De Bruyne e Witsel já treinaram de forma integrada após recuperarem das respetivas lesões e estão disponíveis para ir a jogo frente à Dinamarca.