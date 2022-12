Gabriel Jesus operado ao joelho direito

O avançado brasileiro Gabriel Jesus foi esta terça-feira operado ao joelho direito, anunciou o Arsenal, depois de se ter lesionado ao serviço da seleção brasileira no Campeonato do Mundo de futebol, a decorrer no Qatar.

"Gabriel Jesus foi operado com sucesso ao joelho direito, depois de uma lesão sofrida no jogo entre o Brasil e os Camarões", anunciaram os gunners, clube inglês que o avançado representa.

O Arsenal refere que o dianteiro vai agora iniciar o período de recuperação, não avançando o tempo de paragem previsto.

"Todos no clube estão a apoiar o Gabriel e vão trabalhar duro para o ter de volta aos relvados o mais rápido possível", salienta.

O Brasil vai defrontar a Croácia nos quartos de final do Campeonato do Mundo, depois de ter vencido a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, por 4-1 nos oitavos de final.