Qatari e a foto da Miss Croácia que correu mundo: «Provavelmente é para denunciá-la...»

Ivana Knöll tem sido um autêntico sucesso no Qatar. A beleza da antiga Miss Croácia não tem passado despercebida aos adeptos que surgem nos estádios que receberam até ao momento as partidas da seleção croata no Mundial'2022.

Longe do relvado mas sempre perto das lentes das câmaras, a modelo croata tem somado gostos, seguidores e novos admiradores nas redes sociais e em todos os recintos que marca presença. No mais recente episódio, que entretanto se tornou viral nas redes sociais, Ivana Knöll surge a descer as escadas do Al Bayt Stadium, na primeira ronda da fase de grupos da prova, e numa fotografia é possível ver dois adeptos qataris a seguirem a modelo com os seus telemóveis, como que fotografando-a ou até mesmo filmando-a à medida em que vai descendo os degraus.

Após esta imagem correr um pouco todo o Mundo, um qatari veio a público pronunciar-se sobre o momento, defendendo os dois qataris que surgem na imagem e afirmando que muito provavelmente as fotografias seriam para mais tarde denunciar Ivana às autoridades por ofensas à cultura do país anfitrião do Campeonato do Mundo. "Só para que saibam, [os dois qataris] não tiraram fotografias porque lhes agradou o que viram, mas sim porque não gostam da forma como ela vai vestida, que é inadequada para a nossa cultura. Poderão confirmar isto mesmo com qualquer qatari. Provavelmente foi para denunciá-la", escreveu o empresário Mohammed Hassan Al-Jefairi nas redes sociais.



A verdade é que, como é possível ver na imagem que ilustra este artigo, um dos qataris não parece estar minimamente incomodado com o vestuário arrojado de Ivana Knöll...