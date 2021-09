Abel Ruiz: «Estou muito contente por ter jogado»

Abel Ruiz, ponta-de-lança do Sporting de Braga, foi este domingo lançado de início por Luis Enrique para o duelo diante da Geórgia, a contar para a fase de qualificação europeia para o Mundial'2022, um encontro que os espanhóis acabaram por vencer com alguma tranquilidade.

"Estou muito contente. A estreia foi um pouco distinta, esta trata-se de uma convocatória de Luis Enrique e estou muito contente por ter jogado. Estou acostumado a jogar a ponta-de-lança, considerado-me muito completo e gosto muito mais que golo, gosto de fazer outras coisas. Sabíamos que a Geórgia ia ser um adversário difícil de bater. Saímos daqui com uma boa vitória. Depois de uma grande partida como hoje só pensamos em ganhar já a seguinte. Não dependemos de nós próprios, mas confiamos nas nossas possibilidades", atirou o avançado, em declarações citadas pela imprensa espanhola, que contou com a companhia do sportinguista Pablo Sarabia na frente de ataque.