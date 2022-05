Árbitros portugueses fora do Mundial'2022 em lista com seis mulheres

A FIFA divulgou esta quinta-feira a lista final de árbitros que vão estar presentes na fase final do Mundial'2022, no Qatar, que não conta com nenhum português.Ao todo, a lista conta contempla 36 árbitros principais, 69 assistentes e 24 que estarão presentes no vídeoárbitro.Destaque também para os nomes das árbitras Stephanie Frappart (França), Salima Mukansanga (Ruanda) e Yoshimi Yamashita (Japão), que se irão estrear em jogos masculinos em Mundiais. A brasileira Neuza Back, a mexicana Karen Diaz Medina e a norte-americana Kathryn Nesbitt também estarão presentes como assistentes."Como sempre, o critério que utilizámos foi o de qualidade em primeiro lugar, e os árbitros selecionados representam o setor ao mais alto nível à volta do Mundo. O Mundial'2018 foi um grande sucesso, em parte devido aos altos padrões de arbitragem, e vamos fazer o nosso melhor para que daqui a alguns meses no Qatar seja ainda melhor", explicou Pierluigi Collina, presidente do Comité de Árbitros da FIFA.O Mundial'2022 no Qatar jogar-se-á entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.