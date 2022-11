Avançado inglês investigado por envolvimento em apostas a poucos dias do Mundial'2022

Ivan Toney, internacional inglês, está a ser investigado pela Football Association por estar alegadamente envolvido na realização de apostas desportivas, avança este domingo o 'The Sun'.Segundo a mesma fonte, acredita-se que as apostas em questão tenham sido realizadas no período em que este atuava por uma das suas antigas equipas - passou por Newcastle, Northampton, Barsnley, Shrewsbury, Scunthorpe, Wigan e Peterborough.Explica também o diário britânico que a atividade não terá sido protagonizada numa tentativa de match-fixing, uma vez que terão sido apostas casuais e não a envolver as equipas onde o próprio atuava. No entanto, dizem as regras da Football Association que todos os jogadores profissionais de futebol, sejam homens ou mulheres, estão proibidos de apostar.Este sábado, Toney recorreu às redes sociais para abordar a investigação. "Estou a par de uma história que me envolve e que está a circular hoje [ontem]. Tenho estado a ajudar a Football Association com os inquéritos e não vou fazer quaisquer comentários até que a investigação esteja concluída. Sou inglês com muito orgulho e o meu sonho de criança sempre foi representar o meu país numa final de um Mundial", escreveu.Recorde-se que Toney, de 26 anos, ainda não soma qualquer internacionalização pela seleção inglesa, apesar de já ter sido chamado para a Liga das Nações, onde acabou por não jogar.