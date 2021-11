Bernardo Silva falha treino da Seleção Nacional

Bernardo Silva é o único ausente do treino da Seleção Nacional desta terça-feira. O médio do Manchester City não subiu ao relvado da Cidade do Futebol no primeiro treino de preparação para os jogos frente à Irlanda e à Sérvia, os últimos de qualificação para o Mundial 2022, devido a uma mialgia, segundo a Federação Portuguesa de Futebol.Os restantes 24 jogadores estiveram às ordens de Fernando Santos, pelo menos durante os 15 minutos do treino abertos à comunicação social.Recorde-se que ontem o selecionador nacional dispensou Anthony Lopes, Rafa e João Mário, todos por motivos físicos, e chamou José Sá e Gonçalo Guedes aos trabalhos equipa das quinas.Amanhã há novo treino às 10h30, seguido de conferência de imprensa às 12h15. A Seleção seguirá viagem para Dublin, na República da Irlanda, a seguir ao almoço.