Blagoja Milevski: «Não viemos a Portugal em turismo»

Blagoja Milevski, selecionador da Macedónia do Norte, deixou claro que a sua seleção está em Portugal para vencer amanhã no Estádio do Dragão e garantir uma inédita presença numa fase final de um Mundial."A Macedónia do Norte não é obviamente a favorita para este jogo, mas temos as nossas qualidades e não é por acaso que estamos aqui. Veremos o que vai acontecer e nem vale a pena falar sobre a grande qualidade de Portugal, que tem jogadores conhecidos mundialmente e que pode fazer a diferença a qualquer momento. Estaremos à altura do desafio, disso tenho a certeza, pois não viemos aqui em turismo, mas para fazer o nosso melhor e ganharmos", começou por dizer, em conferência de imprensa."Nunca ninguém esperava que a Macedónia estivesse neste playoff, mas não vamos desperdiçar esta oportunidade. A mensagem que já passei aos jogadores é que desfrutem deste momento especial que eles vão ter, que desfrutem ao máximo disto, pois não é todos os dias que se está num jogo desta importância", sublinhou Milevski.