Caso de covid-19 na seleção da Alemanha isola cinco jogadores

O jornal alemão 'Bild' revela que Niklas Sule, defesa do Bayern Munique deu positivo à covid-19 no âmbito dos trabalhos da seleção da Alemanha e que mais quatro jogadores foram colocados em isolamento, mesmo com testes negativos, por terem tido contacto direto com o futebolista. Sule, que já tinha tido covid em 2020, está vacinado.Segundo a federação alemã, citada pelo 'Bild', a reunião da equipa prevista para ontem foi cancelada e o treino de hoje não deve acontecer no campo, mas sim individualmente no hotel.O jornal adianta que os outros jogadores em isolamento são Serge Gnabry, Jamal Musiala e o não vacinado Joshua Kimmich. O 'BR' avança que a quinta pessoa é Karim Adeyemi, do Salzburgo.A Alemanha defronta o Liechtenstein, quinta-feira, e a Arménia, domingo, em jogos de apuramento para o Mundial de 2022.