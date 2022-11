Cristiano Ronaldo: «São 26 os nomes na lista do míster, mas estamos todos convocados»

Cristiano Ronaldo foi dos primeiros jogadores que surgem na lista de convocados de Fernando Santos para o Mundial'2022 a reagir às escolhas do selecionador nacional. Em mensagem publicada nas redes sociais, o avançado luso do Manchester United sublinhou a necessidade de todos os portugueses apoiarem a Seleção no Campeonato do Mundo que arranca já no dia 18: "Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!", escreveu o craque e capitão da equipa das Quinas.