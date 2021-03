Cuba convoca jogadores a atuar no estrangeiro pela primeira vez na história

Pela primeira vez na história, a seleção nacional de Cuba vai apresentar-se a um jogo com jogadores que atuam no estrangeiro. A novidade foi conhecida esta terça-feira, na hora do selecionador Pablo Elier Sánchez anunciar os escolhidos para os embates diante da Guatemala e de Curacao, da zona norte e centro americana de qualificação para o Mundial'2022. Ao todo são onze os futebolistas de fora do país a serem chamados, todos eles 'aprovados' pelo Instituto de Deportes de Cuba (INDER).





Sandy Sánchez, Sander Fernández, Sandro Cutiño (Navegantes/Brasil), Yosel Piedra (Sanarate/Guatemala), Jorge Corrales (Tulsa/EUA), Carlos Vázquez (Navalcarnero/Espanha), Onel Hernández (Norwich/Inglaterra), Aricheell Hernández (Univ. O&M/Rep. Dominicana), Luis Paradela (Santos/Costa Rica), Maykel Reyes (Real Sociedad/Espanha) e Joel Apezteguía (Tre Fiori/San Marino) são os jogadores estrangeiros incluídos nesta convocatória histórica.