De Paul arrisca-se falhar Mundial'2022 por causa de... pensão de alimentos milionária

A quatro meses da entrada em cena no Mundial'2022, a Argentina ainda não sabe se poderá contar com Rodrigo de Paul. Tudo porque, segundo revelou esta quarta-feira o presidente da AFA, o jogador do At. Madrid está neste momento com um processo em tribunal colocado pela sua ex-esposa, no qual esta exige o pagamento de uma pensão de alimentos milionária. Ora, com base nas leis qataris, para entrar no país é necessário ter a 'ficha' limpa nesse particular e não ter qualquer ação judicial ativa. O que não é o caso de De Paul. Pelo menos de momento."Para ir ao Qatar não podes ter qualquer denúncia penal ou condenação pendente, um tema de género ou algo similar. É isso que entendemos pelo artigo do regulamento da FIFA", disse Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino, à Urbana Play.Ainda assim, quando questionado diretamente pelo processo em causa, Tapia mostra confiança no jogador. "Falta a definição do valor da pensão de alimentos. Creio que estão agora a começar o processo de divórcio. Não creio que um pai se negue a dar aos filhos algo que lhes corresponde. Conheço bem o De Paul, sei o sentimento que tem, ainda para mais com filhos. Creio que tudo será resolvido da melhor forma", desejou o líder federativo.Segundo a imprensa argentina revela, a ex-esposa do jogador exige 30 mil euros por mês, 600 euros por dia para quando esta for à Europa levar os seus filhos e passagens de avião em executiva a cada 45 dias, mais hotel 5 estrelas. Relativamente à divisão de bens, Camila Homs estará a pedir o apartamento localizado em Puerto Madero (avaliado em 2,5 milhões de dólares) e um carro novo a cada dois anos.