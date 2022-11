Dia 2 do Mundial'2022: siga tudo ao minuto

há 1 horas 09:00

Os jogos do dia

Bom dia. Cá estamos para acompanhar o segundo dia do Mundial'2022 ao pormenor. Às 16 horas locais (13 em Liaboa), o Irão, de Carlos Queiroz, vai ter pela frente a Inglaterra, atuais vice-campeões europeus, no arranque do Grupo B, no Estádio Internacional Khalifa, em Al Rayyan. Holanda e Senegal fecham hoje o grupo A. O encontro vai decorrer no Estádio Al Thumana, em Doha, e tem início agendado para as 16 horas (19 horas locais). No último jogo do dia, também a contar para o Grupo B, Estados Unidos e País de Gales medem forças igualmente em Al Rayyan, mas no Estádio Ahmad Bin Ali, às 19 horas (22 locais).