Sete seleções voltam atrás e desistem de usar braçadeira com símbolo LGBTQ+ no Mundial'2022

As federações de Inglaterra, País de Gales, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Holanda e Suíça emitiram esta segunda-feira um comunicado a revelar que pediram aos seus jogadores para não usarem a braçadeira com símbolos LGBTQ+, visto que acreditam que os futebolistas podem ver cartões amarelos por usá-la e assim condicionar os jogos."A FIFA tem sido muito clara ao garantir que imporá sanções desportivas casos os nossos capitães usem as braçadeiras (One Love, em apoio coletivo LGBTQ+) em campo. Como associações nacionais, não podemos colocar os jogadores numa posição em que podem receber sanções desportivas, incluindo cartões amarelos, por isso pedimos aos capitães que não usem esta braçadeira em jogos do Mundial", explicam as referidas federações que admitem ainda estar frustradas com a decisão da FIFA, que dizem ser inédita, contando mostrar o apoio à inclusão no futebol de outras formas.Recorde-se que a seleção do Brasil era outra das que mostrou vontade de utilizar a braçadeira, mas entretanto desistiu da ideia inicial "A FIFA tem sido muito clara ao garantir que imporá sanções desportivas casos os nossos capitães usem as braçadeiras (One Love, em apoio coletivo LGBTQ+) em campo. Como associações nacionais, não podemos colocar os jogadores numa posição em que podem receber sanções desportivas, incluíndo cartões amarelos, por isso pedimos aos capitães que não usem esta braçadeira em jogos do Mundial. Estamos preparados para pagar multas como normalmente acontece quando uma regra relativa aos equipamentos é quebrada e temos um forte compromisso de usar a braçadeira. Mesmo assim, não podemos colocar os nosso jogadores numa situação em que podem ver um cartão ou sejam mesmo forçados a abandonar o campo.Estamos muito frustrados com a decisão da FIFA, que acreditamos ser inédita. Já escrevemos à FIFA em setembro a informar do nosso desejo de usar a braçadeira One Love para apoiar a inclusão no futebol e não recebemos resposta. Os nossos jogadores e treinadores estão realmente desapontados. Eles são grandes defensores da inclusão e vão mostrar o seu apoio de outras formas."