Da semelhança aos rivais ao marketing falhado: emblema da Sérvia para o Mundial'2022 causa polémica

A Sérvia estreia esta quinta-feira, pela primeira vez num Mundial, um novo emblema na camisola que está a causar muita polémica nesse país pelas várias semelhanças com símbolos rivais.Em colaboração com a Puma, a Federação Sérvia criou uma 'nova' imagem para a seleção, recorrendo à águia (ou 'orlovi') que está presente na bandeira do país. O emblema que os comandados de Dragan Stojkovic usaram nos últimos anos foi especialmente criado para a equipa de futebol, mas a federação optou recentemente por um design mais semelhante ao da bandeira.Entre as várias críticas está o facto de este novo emblema ter muitas semelhanças com aqueles que Albânia, Polónia ou Montenegro utilizam (ver imagem acima). Além disso, muitos adeptos consideram uma jogada de marketing falhada.