Enzo revela conselho de Messi antes do grande golo marcado ao México no Mundial'2022

Enzo Fernández foi um dos destaques da seleção argentina, na conquista do Mundial'2022, tendo mesmo sido eleito o melhor jogador jovem da competição. Em declarações à 'TyC Sports', o antigo médio do Benfica recordou o grande golo que marcou ao México e revelou o que lhe disse Messi após esse remate certeiro."Sempre que falo de Messi fico arrepiado. Aprecio como ele é como pessoa, comigo e com todos. Não há palavras para dizer o que faz por todos os argentinos", começou por referir o jogador do Chelsea, abordando depois o referido lance."Antes do canto, Leo disse para me aproximar para jogar. Quando recebo [a bola], tenho um defesa à frente. Encaro-o e chuto. Durante a comemoração, Messi vem me abraçar como se me dissesse 'vês o que te disse, filho da p...'. Foi muito emocionante", contou.